Florianópolis espera receber 500 mil turistas no feriado Florianópolis deve receber 500 mil turistas neste carnaval. A previsão é do secretário de Turismo da capital catarinense, Mario Roberto Cavallazzi. A festa começa neste sábado, com os blocos que se reúnem durante a tarde no entorno da Praça 15 de Novembro. Homens travestidos e satirizando celebridades participam da brincadeira. À noite, é promovido o desfile oficial das quatro escolas de samba da capital. A festa tem início às 22 horas na Passarela Nego Quirido, com a apresentação da Orchestra Philarmônica Destherrense. Os últimos dos 6.400 ingressos de arquibancadas foram vendidos na quarta-feira. O secretário Cavallazzi diz que a proposta é resgatar o carnaval dos bairros. Para isso foi elaborado um concurso de blocos locais. A Passarela Nego Quirido será aberta para as apresentações dos candidatos a partir das 20 horas de domingo. O vencedor recebe R$ 10 mil e abre o desfile das escolas campeãs. A apuração está prevista para segunda-feira, dia 27, a partir das 15 horas, no sambódromo. Na terça-feira o desfile dos vencedores está agendado para as 21 horas. Hotéis Na rede hoteleira, que até a última segunda-feira registrava taxa de ocupação de 55,4%, segundo dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis, a expectativa é chegar a 90%. O presidente do sindicato dos hotéis, Tarcísio Schmitt, acredita que mais uma vez os melhores índices devem ser registrados nos grandes hotéis. A taxa de ocupação no carnaval do ano passado foi de 84%. A presença dos turistas no centro de Florianópolis já era perceptível durante a semana. Embarcações de luxo visitam a cidade trazendo estrangeiros. Os foliões também chegam pelo Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Para o período entre 20 de fevereiro e 1º de março, foram agendados oito pousos de vôos charter domésticos, 16 de vôos regulares internacionais e 37 pousos de vôos charter internacionais, com turistas principalmente da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.