Fogo atinge madeireira em SP Um incêndio atingiu nesta manhã uma madeireira, no extremo-sul de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), o fogo teve início por volta das 6h30, na Estrada de Itapecerica da Serra, na altura do número 1.600. Oito guarnições foram ao local para o combate às chamas. Não há ainda informações sobre as causas do incêndio ou feridos.