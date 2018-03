Fogo destrói 13 barracos e fere duas pessoas Um incêndio destruiu ontem 13 barracos na favela do Jardim Alba, na Vila Santa Catarina, zona sul da capital. Uma menina de 4 anos teve queimaduras e foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé, na zona leste, onde permanece em estado de observação. Uma mulher de 31 anos inalou fumaça e está internada no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara. Até às 19 horas de ontem, os bombeiros ainda não sabiam precisar o que causou o incêndio.