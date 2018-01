Fogo destrói carros no depósito da polícia no Rio Um incêndio de origem desconhecida destruiu, nesta madrugada, dezenas de carros no depósito da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), no bairro do Caju. O fogo se propagou rapidamente em virtude da existência de gasolina nos tanques dos veículos, e de material de fácil combustão. Os três policiais que trabalham no depósito acionaram os bombeiros do quartel do Caju que tiveram muito trabalho para debelar as chamas. Não é a primeira vez que carros são destruídos pelas chamas nesse depósito e somente a perícia poderá constatar se foi criminoso. A área é cercada pelas favelas Parque São Sebastião e Boa Esperança, e as trocas de tiros são freqüentes, segundo a Globo News.