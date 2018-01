Fokker da TAM faz pouso de emergência em Mato Grosso Por volta das 17 horas da terça-feira, um Fokker 100 da empresa aérea TAM, que fazia o vôo 3805, vindo de Brasília, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, apresentou problemas segundos após decolar do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, na cidade de Várzea Grande (MT), na Grande Cuiabá. Testemunhas disseram que uma nuvem de fumaça com cerca de 40 metros de altura chegou a encobrir parte da região no sentido contrário à pista do aeroporto. A fumaça teria saído de uma das turbinas do avião, o que obrigou o piloto a voltar para o aeroporto e fazer um pouso de emergência. O Fokker 100 tinha chegada a Guarulhos prevista para às 21h35, mas antes faria escala em Campo Grande(MS). Após o pouso de emergência, os passageiros foram levados para a sala de embarque. Técnicos vistoriaram a aeronave, que foi liberada após um reparo. Os passageiros embarcaram novamente. O pouso em Guarulhos ocorreu à 0h30 desta quarta-feira.