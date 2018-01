Foliões são impedidos de desfilar na X-9 Um grupo de cerca de 20 foliões foi impedido de participar do desfile da escola X-9 Paulistana, às 3h50 de ontem, porque recebeu fantasias da ala Amazônia em Chamas incompletas ou danificadas. De acordo com uma das integrantes da ala, Mara Vasconcelos, de 50 anos, cada fantasia foi comprada por R$ 250, pessoalmente ou pela internet. "Elas nos foram entregues pela escola com defeito." Conhecido como Marcelo "Pipoca", o responsável pela ala que vendeu as fantasias não foi localizado até o fechamento desta edição. Cinco dos foliões registraram um boletim de ocorrência no 9º DP, no Carandiru.