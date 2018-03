Fora de ordem ?Minha Nossa Senhora!" - reagiu cheio de ironia o porteiro da boate Royal, na Rua da Consolação, quando Cristiane Luz se anunciou como mãe de Jesus. Só a deixaram entrar na festa da Colcci, na noite de abertura da São Paulo Fashion Week, quando alguém veio lá de dentro e a reconheceu como praticamente sogra da Madonna, sob o olhar ainda desconfiado do leão de chácara. "Sei!" Os PMs que tomam conta da USP também devem estar cabreirérrimos com essa história de "greve da greve", como diz a convocação feita por estudantes para um protesto contra o protesto que levou a polícia ao câmpus. Melhor explicar direitinho ao Batalhão de Choque que a bagunça marcada para hoje ao meio-dia é em defesa da desmobilização dos grevistas. Protesto a favor da ordem? "Sei, sei!" Pense nisso quando um desses armários de farda ou terno preto impedir sua passagem por aí. Os caras estão confusos! Tem sido muito complicado manter a ordem em meio a tanta maluquice. Seja gentil com o estúpido! MAROLINHA DOS 30 Às vésperas dos 29 anos, Gisele Bündchen não sabe ainda "que crise dos 30 é essa de que as pessoas tanto falam". É o que - seu maquiador tentou lhe explicar "o Lula chama de marolinha, querida"! É HOJE! A tal crise dos 50 bateu, enfim, nas fãs ardorosas de Chico Buarque. Já não conseguem imaginar nada de novo que gostariam de dar ao artista nesta data querida de seus 65 anos. Atenção, coleguinhas Ao derrubar a obrigatoriedade de diploma de jornalista, o STF pode estar tentando, na verdade, dividir a categoria entre os que têm e os que não têm direito à prisão especial. Que papelão! E o senador Delcídio Amaral, hein?! Devolveu a sobrinha do Sarney lotada em seu gabinete para o Ministério da Agricultura, como se fosse um saco de batata estragada. Hare baba, né não?! Outro Fenômeno Entreouvido em meio à onda de felicidade da torcida do Corinthians na saída do Pacaembu, depois da vitória sobre o Internacional: "Quem não pode engordar no Timão é o goleiro Felipe!" Sem parar Lula voltou de Ekaterinburgo, com escala no Casaquistão, direto para a Amazônia. Está sendo aguardado hoje em Alta Floresta, 830 quilômetros ao norte de Cuiabá. A oposição começa a desconfiar que o presidente esteja fugindo de alguma coisa. O último a sair Se vingar a sugestão de Felipe Massa para que todas as equipes e pilotos não disputem o campeonato da FIA em 2010, caberá a Rubinho Barrichello apagar a luz da Fórmula 1. Será o único no mundo com essa marca no currículo. Papo de galinheiro "A Vigilância Sanitária está dando nos ovos!"