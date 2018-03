Força Nacional começa a receber cães farejadores no Rio As ações da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro serão reforçadas a partir desta terça-feira, 30, com a chegada de cães farejadores, treinados para encontrar drogas e explosivos em carregamentos. Foram pedidos 40 cães de sete estados brasileiros, mas ainda não há a confirmação de quantos animais serão cedidos, de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A decisão de usar cães farejadores de outros estados foi tomada na segunda-feira passada, 22, durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada da Segurança do Rio de Janeiro entre representantes de órgãos federais, estaduais e municipais. Desde o último dia 20, cerca de 170 homens da Força Nacional de Segurança patrulham rodovias nas divisas do estado do Rio de Janeiro para combater o tráfico de armas e de drogas. Mais 200 homens da unidade, que congrega policiais e bombeiros de vários estados, aguardam instruções em um quartel da Polícia Militar, na capital, para começar a agir.