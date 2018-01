Força Nacional de Segurança retorna a Alagoas

Cerca de 65 militares da Força Nacional de Segurança Pública retornaram nesta segunda-feira, 9, a Alagoas, para atuar no combate à criminalidade na capital e no interior do Estado. O retorno da tropa, que atuou no Estado no ano passado, foi solicitado pelo governador Teotônio Vilela Filho (PSDB), ao ministro da Justiça Tarso Genro. Veja também: MPF do Pará pede fim da Força Nacional de Segurança Segundo a assessoria de imprensa do governo do Estado, os militares vão atuar nas mais diversas áreas de operações policiais, com foco nas ações de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Com a chegada da tropa, que trouxe oito viaturas blindadas tipo XTerra e armas de grosso calibre, a Secretaria Estadual de Defesa Social começa a colocar em prática mais uma de suas ações no combate à criminalidade. A tropa será apresentada na manhã desta terça ao governador do Estado, no pátio do Batalhão de Operações Especiais da Policia Militar (Bope). Segundo o secretário de Defesa Social em exercício, delegado Washington Luiz, a solicitação do governo foi baseada no recrudescimento da criminalidade no Estado e no bom desempenho dos soldados que compuseram a última missão em Alagoas, durante sete meses de 2008.