Força Nacional vai patrulhar rodovias federais em cinco cidades-sede na Copa

RIO - A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar a Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento das rodovias federais durante a Copa do Mundo em cinco das 12 cidades-sede. A determinação consta de portaria assinada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, publicada na edição desta segunda-feira, 31, no Diário Oficial da União.

De acordo com a medida, a Força Nacional vai atuar em ações de segurança em rodovias federais nas regiões de Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), de 12 de junho a 13 de julho. O prazo poderá ser prorrogado, se necessário. O efetivo que será enviado para cada Estado obedecerá ao planejamento conjunto entre a Força Nacional e da PRF.