Força-tarefa começa na próxima semana A força-tarefa criada pelo Ministério da Justiça para combater o roubo de cargas em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul vai investigar também o tráfico de drogas e o contrabando de armas, segundo o ministro Miguel Reale Júnior. O grupo de combate ao crime organizado começa a trabalhar na próxima semana. Reale Júnior reuniu-se hoje com Geraldo Alckmin (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, para entregar verbas federais às Polícias Civil e Militar. "Carga, droga e armas. Uma coisa está atrelada à outra. Esperamos que no combate ao crime organizado da carga cheguemos também aos traficantes e aos vendedores de armas", disse Reale Júnior. O trabalho da força-tarefa será permanente no levantamento de dados e no ataque aos criminosos. Estarão engajados na força-tarefa policiais civis, militares, federais e da patrulha Rodoviária Federal. Com o passar dos meses, outros Estados serão atingidos pela força-tarefa. "Escolhemos primeiro São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul porque são os três Estados onde o crime organizado tem maior atuação. Além dos ladrões, pretendemos colocar na cadeia os receptadores, aqueles que recebem as mercadorias roubadas e as colocam no mercado." A primeira etapa da força-tarefa será conseguir informações sobre as quadrilhas. São Paulo tem uma delegacia que se dedica a investigar o roubo de cargas e o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) já preparou um dossiê dos grupos organizados que roubam, recebem e vendem todo o tipo de carga. A cada ano os números aumentam. O ladrões alugam galpões e chácaras para armazenar e estocar as cargas roubadas. No ano passado, o crime organizado da carga enfrentou uma equipe da Delegacia de Combate ao Roubo de Cargas. Durante perseguição na Marginal do Tietê, os ladrões mataram um delegado de polícia. Áreas críticas Reale Júnior e Alckmin anunciaram o convênio entre o governo de São Paulo e o Ministério da Justiça com a liberação de dinheiro para investir nas polícias. Foram entregues hoje pelo ministro R$ 28,4 milhões, que com outros R$ 5,68 milhões do governo paulista serão destinados à compra de carros, coletes, rádios de comunicação, armas, algemas e escudos. "O material será entregue às delegacias de polícia e aos batalhões da PM que enfrentam maiores problemas com a criminalidade", disse o governador. São as chamadas áreas críticas. O ministro entregou ainda R$ 1,080 milhão para ser aplicado na reforma dos Institutos de Criminalística (IC) e Médico-Legal (IML). "Com o dinheiro pretendemos melhorar o serviço da perícia técnica, o atendimento nos necrotérios e a elaboração dos exames do IML", disse Alckmin. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Saulo Abreu, presente à solenidade, esperava receber cerca de R$ 176 milhões prometidos pelo Ministério da Justiça desde o ano passado. O dinheiro será para a reformulação do sistema de telecomunicações da secretaria, reaparelhamento de parte das polícias e a assinatura dos convênios para a instrução de policiais, setores operacionais e policiamento comunitário. Abreu queria receber o dinheiro das telecomunicações. "Ficou para outra ocasião, mas continuo esperando. Apesar de o valor ser alto (R$ 113 milhões) precisamos dele para mudar o sistema de analógico para digital e impedir que criminosos fiquem na escuta da polícia."