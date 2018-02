Força-tarefa faz remoções em área de risco de Itajaí Dezessete famílias que continuavam em áreas de risco nos bairros Limoeiro e Espinheiro, em Itajaí, tiveram de deixar suas casas no fim da tarde de ontem, após uma ação da força-tarefa da Defesa Civil, da Promotoria de Justiça, do Corpo de Bombeiros, do Exército e da Polícia Militar. Os moradores - cadastrados pela prefeitura de Itajaí para verificação posterior da necessidade de ajuda financeira - foram levados a abrigos e casas de parentes. Os trabalhos continuam amanhã e devem se estender ao longo da semana, por causa da grande quantidade de casas em situação de risco. Segundo a Defesa Civil de Itajaí, apenas ontem foram recebidas 83 notificações de residências com problemas, após as enchentes, que deverão ser avaliadas nos próximos dias. Os voluntários devem agora ir a cada casa para fazer um mapeamento completo de todas as necessidades dos atingidos pela cheia. A Assessoria de Comunicação da prefeitura informou que estão chegando ao município diversos eletrodomésticos doados para quem for considerado necessitado, de acordo com o levantamento que vem sendo feito pela Defesa Civil. A previsão é de que até amanhã seja concluído um cadastro. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) ainda informou que quer construir 5 mil casas para os desabrigados na região.