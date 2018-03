Força terá 10 mil homens até 2012 e base em Brasília O governo anunciou ontem a ampliação do número de policiais militares e bombeiros que compõem a Força Nacional de Segurança Pública dos atuais 7,8 mil para 10 mil até 2012. A proposta foi incluída no Pronasci, o PAC da Segurança. A Força ainda ganhará sede em Brasília, que contará com contingente de 500 homens, em sistema de rodízio, para ser deslocado em emergências nos Estados. Nas ações do PAC anunciadas ontem, o governo incluiu a regulamentação do Sistema Único de Segurança Pública, que pretende articular as ações federais, estaduais e municipais na segurança.