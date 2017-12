Forças Armadas e Força Nacional ficarão no ES por mais 20 dias

VITÓRIA - As Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança permanecerão nas ruas do Espírito Santo por mais 20 dias. Nesta quarta-feira, 15, o governo capixaba renovou o decreto que mantém soldados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica fazendo o patrulhamento nas ruas da Grande Vitória até a segunda semana de março. A permanência da Força Nacional de Segurança por igual período já havia sido confirmada.

Desde o final de semana, 2.830 soldados das Forças Armadas e 300 agentes da Força Nacional de Segurança estão no Estado. O contingente começou a chegar ainda na terça-feira, 7, e foi aumentando ao longo da semana passada a pedido do governo do Estado. O Espírito Santo vive uma paralisação da Polícia Militar desde o dia 4.

Nesta quarta-feira, 2.417 PMs de todo o Estado se apresentaram para o serviço. O número representa aproximadamente 1/4 do efetivo total. O policiamento, contudo, é feito abaixo das condições ideais, já que o movimento de mulheres que bloqueia o acesso aos batalhões impede a saída de viaturas, policiais fardados ou armas.