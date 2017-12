Forças Armadas montam exposição em Brasília Os equipamentos usados pelas Forças Armadas do Brasil estão em exposição até este domingo, na Esplanada dos Ministérios. Esta é a primeira vez que Exército, Marinha e Aeronáutica realizam em conjunto uma mostra. A organização é do Ministério do Desenvolvimento. Carros de combate, aeronaves, artilharia anti-aérea, mísseis e lançadores poderão ser vistos pelos visitantes. Há também barracas onde instrutores explicaticam sobre alguns dos trabalhos desenvolvidos ou em que as Forças Armadas participam, como o projeto Antártica, da Marinha, por exemplo. Entre os equipamentos de guerra, está o carro Lagarta-Anfíbio, que navega e anda em terra. Um dos prediletos das crianças é o helicóptero francês, Cougar, usado no transporte de pessoal e carga. A aeronave comporta até 27 pessoas e veio de Taubaté (SP) para ser exibida em Brasília. O helicóptero participará do desfile de 7 de setembro. O mais famoso, entre os armamentos, é o tanque do Exército, Osório II. Ele venceu, na Arábia Saudita, um teste de desempenho do qual participaram também armamentos dos Estados Unidos, França, Alemanha e Israel. Dos doze disparos efetuados pelo Osório II, oito acertaram o alvo feito que lhe conferiu o primeiro lugar. O visitante poderá ainda conhecer as diferenças entre as cordas fast rope (usada para desembarque de helicópteros), penca (utilizada em salvamentos e que aguenta até quatro pessoas) e a de rapel. Equipamentos de mergulho, para-quedismo e montanhismo usados pelo Batalhão de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais também estão expostos. A exposição, instalada em frente ao Congresso Nacional, pode ser visitada das 9h às 18h. As informações são da Radiobrás.