Ford - Entre soluções reais e utópicas Na Ford, duas estréias têm data de chegada definida: Edge (novembro) e EcoSport 2.0 Flex (dezembro). Entre as atrações também há carros que impressionam pelo design e protótipos com soluções futuristas. Entre os destaques estão o Ka Trail, uma versão aventureira que pode se tornar realidade, e o Verve, conceito que deu origem ao novo Fiesta europeu (e futuro brasileiro). O Ka também rendeu um protótipo conversível. Este, no entanto, não deve passar do mundo das idéias. SHELBY GT 500 É o Mustang mais potente da série, feito em homenagem aos 40 anos do primeiro, de Carroll Shelby. Tem motor 5.4 de 548cv VERVE O carro-conceito, que deu origem ao novo Fiesta europeu, deve chegar ao Brasil apenas em 2010 FORD EDGE Cross-over de luxo feito no Canadá, tem 4,72m, motor V6 de 269cv e preço a partir de R$ 149.700