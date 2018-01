Fornecimento de energia volta ao normal na Avenida Paulista O fornecimento de energia elétrica na região da Avenida Paulista foi normalizado às 21h52 desta quinta-feira, 2. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Eletropaulo, o problema começou por volta das 21 horas. As causas do blecaute ainda são desconhecidas, mas equipes técnicas permanecem na região. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também estavam trabalhando por volta das 22 horas para restabelecer o funcionamento dos semáforos da avenida e ruas próximas que deixaram de funcionar.