Forte chuva tira 384 pessoas de suas casas no Espírito Santo

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A forte chuva que atinge o Estado do Espírito Santo desde sexta-feira, 5, obrigou 384 pessoas a deixarem suas casas. Segundo relatório da Defesa Civil, são 294 desabrigados, levados para abrigos públicos, e 90 desalojados, que estão em casa de amigos ou parentes.

Veja também:

Chuva provoca alagamentos e deixa SP em estado de atenção

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até o momento, 11 municípios foram afetados pelas chuvas. Somente em Serra, 55 mil pessoas foram prejudicadas e 12 construções estão danificadas.

Entre as outras cidades citadas pela Defesa Civil estão Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Viana e Vitória. Na cidade Alfredo Chaves o nível do rio Benevente está acima do normal e, em Cariacica, 1300 pessoas tiveram suas casas alagadas.