Forte neblina interrompe ponte aérea Rio-São Paulo Os aeroportos Santos Dumont e o Internacional Tom Jobim estão fechados para pouso e decolagem por causa da forte neblina que atinge a cidade. No Internacional, pousos e decolagens foram interrompidos às 3h20 de hoje. Os aviões que deveriam pousar naquele aeroporto foram remanejados para Guarulhos, em São Paulo. Pousos e decolagens também estão suspensos no Santos Dumont, desde o horário de abertura do aeroporto, às 6h30. Nenhum avião decolou do aeroporto de Congonhas em direção ao Rio de Janeiro. O forte nevoeiro também prejudica o trânsito na Ponte Rio-Niterói.