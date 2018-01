Forte pancada de chuva atinge a zona leste de São Paulo O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura registra uma forte pancada de chuva em alguns bairros da zona leste de São Paulo, como Vila Carrão, Formosa, Tatuapé, Água Rasa e Vila Prudente. De acordo com o CGE, a chuva, que é intensa, deve ser passageira. Não há registros de alagamento e todas as regiões da capital continuam em estado de observação. O dia amanheceu chuvoso na região sul. Nas outras regiões, o clima abafado, quente e úmido deve provocar mais pancadas de chuva. As temperaturas devem ficar entre 20 e 30 graus na capital e no litoral. Ontem, a chuva que atingiu a capital no fim da tarde provocou pelo menos seis pontos de alagamentos, principalmente na Marginal do Pinheiros.