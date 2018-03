'Fortes tempestades' estavam na rota do Voo 447 da Air France

"Certamente, algo inusitado ocorreu. Mas ainda não se pode dizer nada se isso está ou não relacionado com a situação meteorológica", disse.

O representante do Instituto de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, Cleber Souza Correa confirmou em uma conferência de imprensa realizada ontem na Suíça a falta de uma explicação sobre a queda do voo. "O clima é certamente um fator a ser levado em consideração na avaliação de um acidente e assim será feito. Mas não se pode dizer hoje que seja o motivo", disse Correa, que está em Genebra para encontros e troca de informações com a OMM.