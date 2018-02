Fortes visita municípios catarinenses atingidos pelas enchentes

Três dos municípios mais afetados pela chuva em Santa Catarina - Blumenau, Ilhota e Itajaí - serão visitados nesta terça-feira, 9, pelo ministro das Cidades, Márcio Fortes. Ele vai avaliar os estragos causados pelas enchentes e discutir como o Ministério pode contribuir no esforço de reconstrução. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A primeira atividade é uma reunião com o governador catarinense, Luiz Henrique, às 9 horas, em Florianópolis. Às 10 horas, o ministro segue para Blumenau, onde se reúne com prefeitos de municípios atingidos pela chuva. Foram convidados para o encontro 50 prefeitos. Também está prevista uma entrevista coletiva em Blumenau. Em seguida, o ministro sobrevoa áreas atingidas no município de Ilhota, como o Morro do Baú. A chegada a Itajaí está programada para as 14 horas. No município, Fortes visita as áreas mais afetadas, acompanhado pelo prefeito Volnei Morastoni e o prefeito eleito, Jandir Belini. Durante a visita, o ministro receberá relatório da prefeitura com os investimentos necessários para recuperação e construção de moradias, reconstrução de vias urbanas e obras de saneamento, além de ações de prevenção a novos deslizamentos de terra e mapeamento de áreas para onde serão transferidas as famílias que vivem em encostas e outras áreas de risco.