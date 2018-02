FÓRUM: A morte do bebê esquecido no carro pelo pai O bebê Gustavo de Oliveira Garcia, de 1 ano e 4 meses, morreu nesta quinta-feira, 12, depois de ser esquecido dentro do carro pelo pai. Não é o primeiro caso do gênero, e psicólogos observam que a rotina estressante e "automática" faz com que situações semelhantes ocorram, mesmo que os desfechos trágicos sejam mais raros. Você concorda? Já esqueceu seu filho em algum lugar ou sabe de alguém que tenha passado por este tipo de situação? O que você acha do caso de Gustavo? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários