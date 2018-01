FOTO: Pai de santo pede paz e fim da greve da PM na Bahia

SALVADOR - O pai de santo José Carlos de Omolu esteve, no início da tarde desta quarta-feira, 8, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para rezar pelo fim pacífico do movimento grevista que a Polícia Militar promove na Bahia. O religioso tentou entrar na área delimitada pelo Exército, mas não foi liberado pelos militares. Assim, mesmo, promoveu a reza e soltou uma pomba branca, que voou sobre os militares e pousou aos pés de um deles. "Peço a Oxalá para que a paz reine sobre a Bahia", disse.