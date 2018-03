Fotos de candidatos na urna serão em cores

As 187 mil novas urnas eletrônicas a ser usadas nas eleições de outubro terão, pela primeira vez, fotos em cores dos candidatos. Outra inovação é a aposentadoria do disquete, que está saindo de linha em diversas fábricas. Agora, as urnas têm dispositivos com entrada USB semelhantes a pen drives. A inovação tecnológica permite que a capacidade de armazenamento das urnas novas seja 34 vezes maior que as de 12 anos atrás. A velocidade no processamento de dados também melhorou. Segundo o TSE, a troca de urnas é fundamental para garantir a normalidade das votações.