Fotos de PMs ´brincando´ com turistas vão parar na internet Fotos envolvendo dois policiais militares e um grupo de turistas estrangeiras, que foram parar por acaso na internet, causaram polêmica na terça-feira. As imagens teriam sido publicadas por um amigo peruano das turistas no site Flickfr, que disponibiliza serviços de fotolog, e mostram flagrantes de dois policiais cariocas brincando com armas e algemas com as mulheres que seriam holandesas. O registro teria sido feito em uma passagem das amigas em Parati, no litoral sul do Rio de Janeiro. Os policiais do 33º BPM, de Angra dos Reis, que estavam uniformizados e de plantão, chegaram a ceder as armas. Na seqüência, eles simularam prisões e instruções de tiro. Em outras fotos, os PMs permitiram que uma das estrangeiras posasse segurando um fuzil. Um policial, que usa um colete à prova de balas, fingiu ainda algemar duas das integrantes do grupo de turistas. De acordo com a legenda de uma das fotos, a diversão entre turistas e policiais ocorreu próximo a um hotel onde as turistas estariam hospedadas em Parati, município que também é policiado pelo 33º batalhão. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Rio, o caso não seria comentado. Já no batalhão, onde são lotados os policiais, a informação é de que o comandante só vai se pronunciar depois de analisar as fotografias. As fotos, porém, já foram retiradas do site.