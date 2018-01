Fracassa protesto de motoboys A manifestação da Associação dos Mensageiros e Motociclistas do Estado de São Paulo (AMMSP) e da Força Sindical reuniu ontem pela manhã cerca de 100 motoboys no Pátio Colégio, centro de São Paulo. No ponto final do ato, a sede do Banco Central, na Avenida Paulista, havia apenas 20 manifestantes. Ao contrário do ato do dia 12 de janeiro, com 700 motoqueiros, o trânsito da cidade não foi afetado.