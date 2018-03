França abre investigação por 'homicídio culposo' no Voo 447

A promotoria de Paris abriu nesta sexta-feira, 5, uma investigação por "homicídio culposo" para apurar o desaparecimento do Airbus da Air France que voava do Rio para Paris no último domingo. A investigação, segundo um comunicado da promotoria, não se dirige contra ninguém em particular. A juíza instrutora do caso será Sylvie Zimmerman. A Corte de Paris informou também que a promotoria enviou uma carta para cada uma das famílias das vítimas para notificá-las desse procedimento penal. Os parentes também foram informados que foi aberto um procedimento civil sobre o caso no Tribunal de Paris.

