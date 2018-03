França diz que encontrou mais um corpo no mar

O governo francês informou que um helicóptero que operava de uma de suas fragatas encontrou mais um corpo no Oceano Atlântico, neste domingo. Ainda não está confirmado se o cadáver é do acidente aéreo do Voo 447. Este é considerado o pior acidente aéreo desde 2001. A fragata francesa "Ventôse" trabalha junto com as equipes brasileiras na busca por destroços e corpos de passageiros.

Na manhã deste domingo, a Marinha brasileira localizou três corpos pela corveta Caboclo, e estes serão transferidos para a fragata Constituição, que já contava com os dois cadáveres localizados no sábado a bordo. Por conta disso, a Constituição, que já estava a caminho de Fernando de Noronha, teve de retornar à área de buscas, e os cinco corpos só deverão chegar ao arquipélago na segunda-feira, 8, informa a Marinha.

