França doou prédio em 1923

O prédio que serve de sede para a posse dos imortais da Academia Brasileira de Letras é uma réplica perfeita do Petit Trianon, construído pelo rei Luís XV nos jardins do Palácio de Versalhes, em 1760, e que mais tarde foi presenteado a Maria Antonieta por seu marido, Luís XVI. O edifício foi erguido em 1922 para ser o pavilhão da França durante a Exposição Internacional comemorativa dos 100 anos da Independência do Brasil e, no ano seguinte, foi doado à ABL pelo governo francês. Pavilhões representativos de países e Estados foram construídos no centro do Rio, nos moldes de outras grandes feiras internacionais que celebravam o progresso. Para abrir espaço para tantos prédios, acabou-se com o Morro do Castelo e aterrou-se parte da Baía de Guanabara. O Petit Trianon carioca era vizinho do pavilhão do Japão, um pagode, e do dos Estados Unidos - o terreno hoje é ocupado pelo Consulado americano. "O arquiteto Lúcio Costa fez um estudo e disse que nunca viu cópia tão perfeita de uma obra", comentou o presidente da ABL, Cícero Sandroni A arquiteta Carmem D?Elia lembra que o Petit Trianon é o único prédio dos representantes internacionais que resistiu. Apenas outros três prédios, que representavam o Brasil na exposição de 1922, ainda estão de pé.