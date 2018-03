França homenageará vítimas na Catedral de Notre-Dame na 4ª

Uma cerimônia ecumênica em homenagem às vítimas do acidente envolvendo o Airbus da Air France será realizada nesta quarta-feira, 3, na catedral de Notre-Dame, em Paris. Os parentes das vítimas também poderão sobrevoar a região do oceano Atlântico onde a aeronave se acidentou, garantiu o presidente da França, Nicolas Sarkozy.

Ele se encontrará com os parentes dos passageiros na próxima segunda-feira, 8. "O presidente assumiu o compromisso de falar diretamente com as famílias e recebê-las no palácio do Eliseu, com todos os ministros do Estado", disse o ministro francês do Transporte, Jean-Louis Borloo. Segundo ele, a atual prioridade das autoridades francesas é encontrar as caixas pretas do avião.

O Airbus desapareceu dos radares no fim da noite de domingo, 31, quando fazia o voo 447 da companhia, entre o Rio de Janeiro e a capital francesa. Na manhã desta terça-feira, 2, a Força Aérea Brasileira informou que aviões da Aeronáutica identificaram, por radar, indicações de materiais metálicos e não metálicos flutuando no oceano, a aproximadamente 650 quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha.