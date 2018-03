França localiza destroços do voo 447 da Air France

A França anunciou neste domingo, 3, ter descoberto destroços do voo 447 da Air France que caiu no Oceano Atlântico no dia 1º de junho de 2009, quando fazia a rota Rio de Janeiro - Paris.

Um veículo de salvamento em águas profundas localizou na últimas 24 horas pedaços de um avião que especialistas franceses identificaram como sendo parte do Airbus A330-200 que desapareceu no mar, disse a autoridade de investigação de acidentes BEA.

No mês passado, a França começou uma quarta operação de busca de destroços e das caixas pretas do avião. A queda matou todas as 228 pessoas a bordo.

Uma busca inicial conseguiu encontrar destroços e corpos, mas os gravadores de voo, que podem fornecer pistas sobre o que aconteceu, não foram localizados.

(Com informações de Reuters e AP)