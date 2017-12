Francês é assassinado ao reagir a assalto no Rio O francês Sebastien Emmanuel Jeróme Gressez, de 28 anos, foi assassinado com um tiro na noite desta segunda-feira, em uma tentativa de assalto, na Rodovia Presidente Dutra. A Polícia Rodoviária Federal informou que o crime aconteceu no quilômetro 192, sentido Rio-São Paulo, na altura do município de Queimados, Baixada Fluminense, por volta das 18 horas. Gressez ocupava o banco do carona de uma Toyota Land Cruiser, com placa de Londres. O carro acompanhava um ônibus, no qual viajavam 15 músicos da banda inglesa South Side. O grupo fez um show na Lapa, centro do Rio, no domingo, e se apresentaria também em São Paulo. Um dos pneus do ônibus furou durante a viagem e teve de ser trocado. Dois homens em uma moto passaram pelo grupo. Ao verem a movimentação dos estrangeiros, os ladrões deram meia-volta, se aproximaram do grupo e anunciaram um assalto. De acordo com a polícia, Gressez tentou reagir e foi baleado. Os criminosos fugiram sem roubar nada. A vítima foi socorrida pelo motorista da Toyota e levada até um posto médico em Engenheiro Pedreira, mas teria chegado morta ao local. O caso foi registrado na 63.ª Delegacia Policial (Japeri). Os músicos que acompanhavam Gressez, de nacionalidades diversas, entre os quais ingleses e franceses, prestaram depoimento na delegacia.