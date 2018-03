Franceses encontram possíveis pedaços de corpos

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Munhoz explicou que os comandantes das operações consideram suficientes as condições logísticas para a continuidade da operação. Eles conversaram nesta tarde, por telefone. Para sexta, 19, está programado um encontrou no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) III, no Recife, em Pernambuco.

À tarde, um avião C-130 Hércules transportou seis corpos de Fernando de Noronha para a capital pernambucana. Lá, eles serão submetidos a exames de identificação no Instituto Médico Legal (IML). Ao todo, 49 corpos já estão no prédio. O quinquagésimo encontrado continua armazenado no navio Gastão Mota, que está a caminhão do arquipélago.

A corveta Caboclo contém uma quantidade de destroços considerada "expressiva" pela Marinha e bagagens dos passageiros do voo 447. A embarcação deverá chegar ao porto de Recife na manhã de sexta, 19. No mesmo dia, os militares entregarão o material para os representantes da Comissão de Investigação francesa (BEA).