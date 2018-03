Franceses ganharam viagem Dez representantes comerciais de uma empresa francesa do setor elétrico e nove parentes estavam no Airbus desaparecido no Oceano Atlântico. Os franceses da companhia CGED, distribuidora de materiais elétricos, embarcaram para o Rio de Janeiro na quinta-feira passada e passaram quatro dias na cidade - a viagem foi dada pela empresa como prêmio por seus bons resultados, informou a companhia. "Nós temos um concurso dos melhores representantes comerciais da região sudoeste. Os vencedores haviam viajado ao Brasil por quatro dias", afirmou Laurent Bouveresse, diretor da CGED. Todos estavam acompanhados por um parente. Um diretor da CGED também fazia parte da viagem. Os representantes tinham entre 25 e 35 anos. A empresa anunciou que vai dar todo o apoio necessário às famílias dos desaparecidos. Ainda ontem, foram confirmados por parentes os nomes de dois outros franceses que estavam no voo - Christin Pieraerts, funcionária da Michelin em Paris, e Clara Mar Amado, comissária de bordo da Air France.