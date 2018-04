Francisco Mesquita Neto passa a integrar diretoria da ANJ

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) encerrou ontem seu 8.º Congresso Brasileiro de Jornais com a eleição e posse de sua nova diretoria para o biênio 2010/2012. Judith Brito, da Folha de S. Paulo, foi reeleita presidente. Também foram eleitos dez vice-presidentes - um deles é Francisco Mesquita Neto, membro do Conselho de Administração do Grupo Estado.

"Nossa missão continua absolutamente a mesma: defender a liberdade de expressão", disse Judith, após a rápida solenidade de posse, no Hotel Windsor Barra, na Barra da Tijuca, onde foi realizado o encontro. "Acho que outra meta fundamental é discutir as novas mídias digitais, como encontrar um modelo saudável, um modelo de negócios sustentável para preservação do jornalismo de qualidade."

A presidente da ANJ classificou os resultados do 8.º CBJ como "excelentes, não só em termos de número de participantes, mas também pelas discussões". "Acho que o ponto mais forte foram as presenças e assinaturas dos presidenciáveis na Declaração de Chapultepec", destacou. A declaração foi lançada em 1994, no México, e defende as liberdades de expressão e de imprensa. Os candidatos à Presidência José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) foram, em momentos diferentes, ao 8.º CBJ, para assinar o documento.

Segundo Judith, cerca de 800 pessoas participaram do evento.

NOVA DIRETORIA

Presidente

Maria Judith de Brito - Folha de S. Paulo (SP)

Vice-presidente secretário

Álvaro Teixeira da Costa - Correio Braziliense (DF)

Vice-presidente financeiro

Jaime Câmara Júnior - O Popular (GO)

Vice-presidentes

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto - A Gazeta (ES); Francisco Mesquita Neto - O Estado de S. Paulo (SP); João Roberto Marinho - O Globo (RJ); Luciana de Alcântara Dummar - O Povo (CE); Mário Alberto de Paula Gusmão - Jornal NH (RS); Nelson Pacheco Sirotsky - Zero Hora (RS); Sylvino de Godoy Neto - Correio Popular (SP); Walter de Mattos Jr. -

Diário Lance! (RJ)