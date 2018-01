Frente combaterá ampliação de pista Trezentos moradores do Jabaquara, Moema e Campo Belo, vizinhos do Aeroporto de Congonhas, se reuniram ontem na Assembleia Legislativa para discutir e protestar contra a ampliação da pista, em direção ao Jabaquara. Ficou acertada a criação de uma frente com representantes de entidades locais e deputados para lutar contra a ampliação.