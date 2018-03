Frente fria avança e leva chuva a três regiões do País

SÃO PAULO - A frente fria deve avançar levando chuva ao Sudeste, ao Centro-Oeste e até ao Norte do País nesta terça-feira, 13, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A chuva deve ser mais forte no Paraná e em São Paulo. No leste da região Nordeste o tempo fica instável. Na maior parte do Norte devem ocorrer pancadas de chuva.

Conforme o Cptec, pode gear no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e a previsão é de friagem em Rondônia e no sul do Acre. Nas outras áreas o tempo continua seco. No Rio Grande do Sul, a chuva do final de semana derrubou árvores e muros em Ararica, Bagé, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí. A chuva também deixou cerca de 65 mil consumidores sem luz.

Na Grande São Paulo, o dia de hoje começou com nebulosidade, chuvas fracas e termômetros oscilando em torno dos 17ºC por conta da propagação de uma frente fria pelo litoral paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, o sol deve aparece entre nuvens, mas entre pancadas isoladas de chuva de intensidade entre fraca e moderada, que devem se concentrar no período da tarde.

Essas condições trazem um alívio para a estiagem que persistia desde o dia 23 do mês passado, aumentando os índices de umidade e melhorando a qualidade do ar na capital paulista. Com isso, as temperaturas máximas não devem superar os 22ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sistema frontal afasta-se para o oceano nos próximos dias. Entretanto, os ventos úmidos que passam a soprar do oceano deixam o céu com muita nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos. As temperaturas entram em declínio e devem ficar mais típicas de inverno, com mínimas em torno dos 12ºC e máximas abaixo dos 20ºC.