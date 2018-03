Frente fria avança pelo litoral e previsão é de chuva em SP Uma nova frente fria avança rapidamente pelo litoral de São Paulo e reforça as áreas de instabilidade no Estado. A previsão é de um dia de tempo nublado com chuva na capital, no litoral e no interior. A máxima chega aos 25 graus na capital, 26 em Araraquara e em Santos. A frente fria que passa pelo litoral mantém a chuva na região Sudeste até quarta-feira, quando o sol reaparece e a máxima pode chegar aos 28 graus. No Centro-oeste e em grande parte do Norte o ar quente e úmido forma muita nebulosidade e também há previsão de muita chuva; a máxima chega ao 31 graus em Goiânia e aos 30 em Manaus. No extremo norte e no restante do País o sol brilha forte e faz calor. Chove rápido à tarde, exceto em Roraima, no sertão, no agreste e no litoral do Nordeste, no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina e do Paraná. Máxima de 34 graus em Macapá, 35 em Teresina e 27 graus em Florianópolis.