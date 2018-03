Frente fria causa chuva e derruba a temperatura no Sul

Do Norte ao Sudeste do País a previsão é de uma quarta-feira, 1º, com dia chuvoso. A chegada de uma frente fria na região Sul deixa o tempo nublado em Santa Catarina. No sul do Rio Grande do Sul, as nuvens diminuem no período da tarde e as temperaturas máximas caem.

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do tempo para a sua cidade

O tempo fica nublado e com pancadas de chuva entre o sul da região Norte, Mato Grosso, Goiás, oeste, centro-norte, leste e sudeste de Minas, centro-norte do Rio, Espírito Santo e sul da Bahia. Entre o norte das regiões Norte e Nordeste o dia ficará nublado e com pancadas de chuva.

Entre o litoral sul de São Paulo e o litoral de Santa Catarina, o dia será de instabilidade, com chuva fraca e pequenas aberturas de sol. Entre o Paraná, oeste e centro-sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas, o sol aparece entre nuvens. Nas demais áreas do País, o dia tem pancadas isoladas de chuva.