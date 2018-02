Frente fria chega ao Sul do Brasil e leva chuva à região

Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil, trazendo pancadas de chuva em toda a região a partir da tarde desta segunda-feira, 29, segundo a Climatempo. Já no Nordeste, uma grande massa de ar seco dificulta a formação de nuvens carregadas. O ar quente que está sobre o Brasil traz pancadas de chuva, que podem ser fortes em grande parte do País. Veja também: Capital paulista terá segunda-feira ensolarada Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Sudeste - uma frente fria ainda atua no litoral do Espírito Santo e as áreas de instabilidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) permanecem sobre o interior do Sudeste. Chove a qualquer hora no centro-norte capixaba e em grande parte de Minas Gerais. Em São Paulo, no centro-sul do Rio, no Sul de Minas o sol predomina, faz calor e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Na Zona da Mata Mineira, no norte do Rio e de Minas e no sul do Espírito Santo, ocorrem períodos com sol, mas o céu fica sempre com muitas nuvens e as pancadas de chuva acontecem principalmente à tarde e à noite. Sul - uma frente fria avança pelo litoral da região Sul e até à noite chega na altura de Florianópolis. Mas o sistema não tem força para fechar o tempo. Praticamente toda a região tem mais um dia com sol, calor e aumento de nuvens, mas voltam a ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. A chance de chuva é maior no leste dos Estados, nas áreas mais próximas ao mar. No sul do Rio Grande do Sul o tempo fica firme, apesar do aumento de nuvens. Norte - as áreas de instabilidade tropicais atuam fortes sobre o Norte e as nuvens carregadas se espalham por toda a região. Em Rondônia, no Acre, no Amazonas, incluindo Manaus, em Roraima, no oeste e no noroeste do Pará o céu fica nublado e pode chover forte a qualquer hora. Nas demais áreas da região ocorrem períodos de sol alternados com pancadas de chuva. Nordeste - o ar seco ganha força novamente sobre o Nordeste e o sol aparece forte em todos os Estados, mesmo com a presença de nuvens já pela manhã. Com o calor, algumas nuvens ficam carregadas e provocam pancadas de chuva a partir da tarde no Maranhão, em Teresina, no sul e no oeste do Piauí e no oeste da Bahia. No litoral baiano chove de forma passageira, principalmente ao amanhecer e no fim do dia. Não há expectativa de chuva para as demais áreas. Centro-Oeste - ass áreas de instabilidade associadas à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deixam o céu nublado e provocam muita chuva em Mato Grosso, no Distrito Federal e no centro-norte de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, o sol aparece forte, as nuvens aumentam com o calor e as pancadas de chuva ocorrem à partir da tarde. No sul de Goiás, o sol aparece entre muitas nuvens e chove principalmente à tarde e à noite.