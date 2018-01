Frente fria chega ao Sul e provoca temporal na região

Uma frente fria chegando ao Sul do País nesta terça-feira, 31, e a Zona de Convergência de Umidade manterão a chuva forte entre o Norte e o Sudeste do Brasil, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do tempo para a sua cidade

A frente fria chegará ao Rio Grande do Sul nesta terça, provocando chuva na região de fronteira com o Uruguai já pela manhã. No decorrer do dia as pancadas de chuva atingem o centro-sul do Estado.

A Zona de Convergência de Umidade continuará atuando sobre o Norte, grande parte do Centro-Oeste, do Sudeste, além do oeste e centro-sul da Bahia deixando o tempo com muitas nuvens e com pancadas de chuva sobre estas áreas. Em algumas localidades poderá chover forte.

Em algumas áreas do nordeste da Bahia, do leste de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, há predomínio de sol e poucas nuvens. Nas demais localidades da Região Nordeste sol entre nuvens e pancada de chuva.

Poderá chover forte entre o Maranhão e o Ceará. Nas demais áreas ocorrerão pancadas rápidas e isoladas de chuva. As temperaturas estarão estáveis.