Frente fria começa a se afastar do Sudeste

SÃO PAULO - A frente fria começa hoje a perder força na região Sudeste do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A frente fria mantém o tempo nublado com chuva a qualquer hora em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso. As temperaturas estarão baixas no centro-sul do país.

O tempo permanece instável sobre o leste Nordestino devido aos ventos úmidos que sopram do oceano. A previsão é de variação de nuvens e pancadas de chuva sobre o Norte do País. Haverá sol e pouca nebulosidade nas demais áreas do Brasil.