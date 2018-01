Frente fria deixa o dia nublado e deve chover no Estado

Uma frente fria deixa o tempo chuvoso, com queda de temperatura no sul e leste paulista nesta quarta-feira, 17, quando a máxima não deve passar dos 26 graus na capital paulista. Pela manhã faz algum mormaço, mas chove ainda cedo, com chuva e vento fortes. Nas demais áreas do Estado, o sol aparece entre nuvens e chove à tarde. Nos próximos dias, muitas nuvens, queda de temperatura e bastante chuva no Estado. O sol reaparece na capital e na maior parte do interior e do litoral só no fim de semana, quando a máxima chega aos 26 graus na capital. Nesta quarta, o deslocamento de uma nova frente fria faz com que cinco Estados do País possam ser atingidos por fortes temporais. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, as chuvas devem atingir São Paulo; Rio de Janeiro; Mato Grosso do Sul; Paraná; e Minas Gerais. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras.