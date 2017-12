Frente fria deixa o tempo chuvoso em SP no fim de semana Uma frente fria deixa esta sexta-feira, 16, chuvosa no sul de São Paulo. Nas demais regiões faz sol de manhã e a partir da tarde pode chover forte; a máxima pode chegar aos 30 graus na capital e aos 34 graus em Ribeirão Preto. No sábado, o tempo fica chuvoso no sul e no oeste paulista. No litoral e na capital, o sábado pode amanhecer com muitas nuvens. A temperatura diminui e a previsão é de muita chuva, com máxima de 28 graus no sábado e de 26 graus no domingo. O dia também deve ficar chuvoso no leste de Santa Catarina e do Paraná, por conta da frente fria. O tempo fica aberto, com sol e muitas nuvens, mas sem chuva no centro-sul e no leste do Rio Grande do Sul, cuja capital tem máxima de 27 graus nesta sexta-feira. Tempo firme, com sol e calos, no norte do Rio de Janeiro, no centro-norte e no leste de Minas Gerais e em quase todo o Nordeste. Previsão de chuva passageira ao amanhecer e à tarde no sul e no leste da Bahia e na faixa leste nordestina, e de pancadas de chuva à tarde nas demais regiões do Brasil.