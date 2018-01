Frente fria deve provocar chuva no Sul do País nesta quarta

Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil nesta quarta-feira, 4, e espalha muitas nuvens carregadas, possibilitando chuvas principalmente no centro-leste do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo. Áreas de instabilidades cobrem também Santa Catarina e o Paraná. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade No Sudeste, nuvens carregadas cobrem São Paulo, o Rio de Janeiro e as áreas do centro-sul mineiro. No norte mineiro e nas áreas centrais da Bahia ainda predomina o tempo seco. Na costa norte do Nordeste, muitas nuvens ainda cobrem a região e estão associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Nuvens carregadas também cobrem o interior da região como o centro-sul do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Ainda conforme a Climatempo, no Norte e no Centro-Oeste, o tempo também está bastante úmido e abafado, o que favorece o crescimento de nuvens carregadas.