Frente fria deve provocar temporais em SP, PR e MS As defesas civis dos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo foram alertadas pela Secretaria Nacional da Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuva forte entre esta quarta-feira, 25, e a próxima sexta-feira, 27. De acordo com a Sedec, áreas de instabilidade associadas à atuação de uma nova frente fria na região Sul provocarão temporais no Paraná. Já nos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, a chuva será provocada por áreas de instabilidade, associadas ao deslocamento de uma nova frente fria pelo Sul e Sudeste do Brasil. Nos três Estados há risco de temporais com raios e ventos de até 70 quilômetros por hora. A possibilidade de granizo isolado não está descartada para o Paraná, onde a atuação de uma nova massa de ar polar provocará uma queda brusca de temperaturas. Os termômetros poderão marcar até 8ºC. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).