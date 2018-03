Frente fria e chuvas também causam estragos e suspendem aulas na Bahia

A frente fria que causou a série de tragédias no Rio chegou à Bahia na noite de ontem e já começa a promover estragos. Na cidade de Prado, 796 quilômetros ao sul de Salvador, a BR-489 foi interditada, depois de duas represas do Córrego da Ribeira do Campinho romper.

Em Salvador, a prefeitura divulgou uma nota oficial, no fim da manhã, suspendendo as aulas das 414 unidades da rede municipal nos turnos da tarde e da noite de hoje, por causa da chuva que afeta a cidade desde o fim da noite de ontem. De acordo com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a medida é preventiva, porque a maioria das escolas está instalada em áreas carentes, onde há mais risco de alagamentos e deslizamentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Dezenas de pessoas estão desaparecidas após deslizamento em Niterói

Rio pede R$ 370 mi à União para recuperar estragos

A água abriu uma cratera de 20 metros da rodovia e invadiu cerca de 100 casas. A interdição da BR faz com que o único acesso à cidade seja pela BR-101 - uma volta de 200 quilômetros. Segundo a prefeitura, há por volta de 500 desabrigados. Uma mulher de 42 anos morreu depois de pisar em um fio de eletricidade oculto pela inundação.

Em Salvador, raios atingiram duas árvores no bairro periférico de Mussurunga, causando a queda de galhos sobre duas escolas, que tiveram os telhados quebrados. Sete estudantes ficaram feridos, mas sem gravidade.

A prefeitura contabilizou, até a manhã de hoje, dois desabamentos de imóveis, dois desabamentos parciais e seis deslizamentos de terra. Não há registro de feridos nessas ocorrências. Por causa da tempestade de raios que ocorreu antes da chuva, na noite de ontem, e da queda de sete árvores, diversos trechos da cidade estão sem energia elétrica.

Texto atualizado às 12h25.