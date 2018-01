Frente fria faz umidade do ar cair em todo o País A temperatura continua subindo na capital paulista e também no resto do País, à medida que a massa de ar frio se desloca para o oceano. Mas, essa massa de ar frio e seco, que chegou no início desta semana, fez a umidade relativa do ar em todo o Brasil atingir níveis críticos. No interior do Estado de São Paulo, várias cidades registraram índices abaixo de 15%: em São José do Rio Preto,7%; em Araraquara, 10%, e em Ilha Solteira, 11%. No resto do País, a Defesa Civil alertou que os Estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem atingir níveis entre 15% e 20% até quinta-feira, 24. Nesta terça, 23, a umidade registrada em Foz do Iguaçu e Campo Grande foi de 11%. Curitiba chegou a 15%; Cuiabá, a 12%; Maringá, a 17%, e Uberaba, a 20%. Na capital, os índices mais baixos foram registrados em Capela do Socorro, 15%, e em Perus, 17%.