Frente fria passa por São Paulo, mas calor continua Uma frente fria que passou na noite de quinta-feira, 10, pelo litoral de São Paulo, não mudou muito o clima. O ar continua quente e as temperaturas permanecem elevadas em todo o Estado até a próxima quarta-feira, 16. Aos que pretendem viajar para comemorar o Dia dos Pais, uma boa notícia: o fim de semana terá tardes de muito sol em todas as regiões do Estado. Na capital, a temperatura máxima ficará em torno dos 27 graus, diminuindo um pouco na madrugada e início da manhã. No litoral e interior poderá alcançar até 31 graus, de acordo com a agência meteorológica Climatempo. Nesta sexta-feira, a máxima deverá chegar a 28 graus em São Paulo. A frente fria apenas aumentou um pouco a umidade do ar na capital. Às sete da manhã, o índice era de 88% no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, enquanto no mesmo horário, na quinta-feira, estava em 49%. Esta tarde o índice deve se manter entre 30 e 35% na capital. Mas, no sábado, 12, o ar volta a ficar bastante seco e a umidade cai novamente ficando entre 20 e 30%. Essa situação deve permanecer até a próxima terça-feira, 15. O fim de semana terá tardes de muito sol em todas as regiões do Estado. Na capital, a temperatura máxima ficará em torno dos 27 graus, diminuindo um pouco na madrugada e início da manhã. A próxima frente fria com força suficiente para quebrar o bloqueio da massa de ar quente está prevista somente para a noite da próxima quarta-feira, 16, aumentando a nebulosidade e as condições de chuva no Estado, de acordo com previsão da meteorologista Patrícia Madeira, da Climatempo.